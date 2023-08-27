Salih Özcan, Devler Ligi'ni bekliyor!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Salih Özcan, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını bekliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Salih Özcan, Devler Ligi'ni bekliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2023 11:52
Son güncelleme 27 Ağustos 2023 11:53
Galatasaray'da Salih Özcan'ın transferinde geri sayıma geçildi.

Borussia Dortmund'un Marcel Sabitzer ve Felix Nmecha transferleriyle birlikte forma şansının azaldığı belirtilen Özcan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını bekliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi elemesi halinde Salih Özcan için girişimlerini hızlandıracak.

Almanya'dan 2-3 kulüpten transfer teklifi alan Özcan'ın bu teklifleri reddettiği öğrenildi.

Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki futbolcu, 11 kez Türkiye Milli Takımı'nda oynadı.








Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery