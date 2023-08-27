Galatasaray'da Salih Özcan'ın transferinde geri sayıma geçildi.
Borussia Dortmund'un Marcel Sabitzer ve Felix Nmecha transferleriyle birlikte forma şansının azaldığı belirtilen Özcan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını bekliyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi elemesi halinde Salih Özcan için girişimlerini hızlandıracak.
Almanya'dan 2-3 kulüpten transfer teklifi alan Özcan'ın bu teklifleri reddettiği öğrenildi.
Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki futbolcu, 11 kez Türkiye Milli Takımı'nda oynadı.
Borussia Dortmund'un Marcel Sabitzer ve Felix Nmecha transferleriyle birlikte forma şansının azaldığı belirtilen Özcan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını bekliyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi elemesi halinde Salih Özcan için girişimlerini hızlandıracak.
Almanya'dan 2-3 kulüpten transfer teklifi alan Özcan'ın bu teklifleri reddettiği öğrenildi.
Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki futbolcu, 11 kez Türkiye Milli Takımı'nda oynadı.