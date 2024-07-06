Salih Özcan: "Artık hedefimiz 2026"

A Milli Takımımızın yıldızlarından Salih Özcan, Hollanda'ya 2-1 kaybettiğimiz EURO 2024 çeyrek final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Salih Özcan: 'Artık hedefimiz 2026'
A Milli Takımımızın yıldızlarından Salih Özcan, Hollanda'ya 2-1 kaybettiğimiz EURO 2024 çeyrek final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduklarını ancak hedeflerinin 2026 Dünya Kupası olduğunu söyleyen Salih, "Biz çok üzgünüz, takımın ayağına sağlık. Herkes elinden geleni yaptı. Böyle bir takımda oynadığım için gururluyum. Kelimeleri bulmak çok zor. İnşallah hedefimiz 2026 olacak. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, bizi taşıdılar maçtan maça. Üzgünüz ama devamı inşallah gelecek." sözlerini sarf etti.
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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