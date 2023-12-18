Borussia Dortmund'da futbol oynayan milli futbolcu Salih Özcan, Avrupa Türk Medya Zirvesi'nde yılın en başarılı futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Almanya'nın Duisburg kentinde bulunan Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği (ATBYGB) tarafından düzenlenen 3'üncü Avrupa Türk Medya Zirvesi, Neukirchen-Vluyn'da gerçekleştirildi. Medya, iş, sanat ve spor alanlarından yaklaşık dört yüz davetlinin yer aldığı Avrupa Türk Medya Zirvesi'nde farklı kategorilerde ödüller sahiplerini buldu. Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan'a yılın en başarılı futbolcusu ödülü verildi. Milli futbolcu ödülünü, Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği (ATBYGB) Başkanı Ali Paşa Akbaş'ın elinden aldı.

Ödül almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Salih Özcan, "Gerçekten gurur verici bir duygu. Öncelikle aileme ve yakın arkadaşlarıma teşekkür ederim. Zor zamanlarda hep yanımda oldular. Benim için güzel bir gün oldu, çok mutluyum. Ödül için çok teşekkür ederim" dedi.