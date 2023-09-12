Salih Dursun PFDK'ye sevk edildi!

Fatih Karagümrük forması giyen Salih Dursun, Beşiktaş ile oynanan özel maçtaki "saldırı" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Salih Dursun PFDK'ye sevk edildi!
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12 Eylül 2023 17:23
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Salih Dursun'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük ile Beşiktaş arasında oynanan özel maçta Salih Dursun'un "saldırı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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