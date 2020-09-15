Salı günü okunacak dualar, Salı günü için zikir, hangi dualar okunur

Salı günü okunacak dua ile bir hafta boyunca bütün sıkıntılarınızdan kurtulursunuz. Bu dua etkili bir duadır ve salı günü sabahı en az 7 kere okumanız tavsiye edilir.

Salı günü sabah vaktinde Allah'ın isimleriyle dua niyetleri ve sayıları okunur, Salı günü okunacak dua ve zikirler hangileridir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.Salı günü okunacak dualar sayesinde sizler de rahatlayarak hafta boyuncu sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz.100 istiğfar (Estağfirullah el aziıym ve etübü ileyk) 100 defa Salavat (Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve sellim teslimen kesirâ)41 İnşirah suresi – Her Türlü Darlık, Sıkıntıdan Selamete Çıkmak ve Bol Rızık için308 defa Ya Fettah Ya Rezzak c.c100 defa Ya Aziz c.c46 Ya Veliyy c.c490 Ya Mümit19 Ya Vahid c.c206 Ya Cebbar c.c1 Yasin-i Şerif1 Vakıa Suresi1 Fetih suresiYa Aziz – 94 Kere OkunurDüşmanlara galip gelmek, şerlerinden korunmak için.Ya Cebbar – 206 Kere Okunurİsteğin yerine gelmesi, insanlar ve cinlerden korunmak; guatr, atardamar ve omurga için.Ya Kahhâr – 306 Kere OkunurZalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak içinYa Müzill – 770 Kere OkunurHer çeşit düşmana galip gelmek ve zelil etmek içinYa Kaviyy–117 Kere OkunurKansızlık, kaslar ve vücudun güçlü olması; zor işleri kolay görmek, gudde-i teymusiyye içinYa Veliyy – 46 Kere OkunurHer işte Allahın yardımını istemek içinYa Mümît – 490 Kere OkunurHarama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, sürekli âhiret'i hatırlamak…Ya Vâhid – 19 Kere OkunurKalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi için.Ya Müntekim – 630 Kere OkunurZulüm ve fenalıklardan korunmak; zalimlerden intikam almak içinYa Dârr – 1001 Kere OkunurZararlı kimselerin zararından korunmak ve onları Allah'a havale etmek için" Elhamdü Lillahi rabbil alemine hamden,kesiran La yenbeğıy li ğayri kerami vechihi ve ızzi celalih.Halekal halka bi kudratih.Vesta'bedel erbabe bi ızzetih.Fe hadaatil elsünü bi hamidih.Ve haşeatil asvatü ve anetil vucuhü Li heybetih.Allahümme inneke ta'lemü hemmel enfüsi ves serair.Ve mühayyebatil kulubi ve hainetel a'yüni ve ma tuhfis sudür.Fe neccini min külli kerbin ente ğıyasü külli mekrub.Vekşif anned durra fe kad vesı'te külle şey'in rahmeten ve ılma.Bi rahmetike ya Erhamer Rahimin.Ve salavatühü ala nebiyyihi Muhammedin ve alihi ecmain."