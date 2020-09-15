Salı günü okunacak dualar, Salı günü için zikir, hangi dualar okunur

Salı günü okunacak dua ile bir hafta boyunca bütün sıkıntılarınızdan kurtulursunuz. Bu dua etkili bir duadır ve salı günü sabahı en az 7 kere okumanız tavsiye edilir.
Salı günü sabah vaktinde Allah'ın isimleriyle dua niyetleri ve sayıları okunur, Salı günü okunacak dua ve zikirler hangileridir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
Salı günü okunacak dualar sayesinde sizler de rahatlayarak hafta boyuncu sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz.SALI GÜNÜ OKUNACAK DUALAR, ZİKİRLER
100 istiğfar (Estağfirullah el aziıym ve etübü ileyk) 100 defa Salavat (Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve sellim teslimen kesirâ)
41 İnşirah suresi – Her Türlü Darlık, Sıkıntıdan Selamete Çıkmak ve Bol Rızık için
308 defa Ya Fettah Ya Rezzak c.c
100 defa Ya Aziz c.c
46 Ya Veliyy c.c
490 Ya Mümit
19 Ya Vahid c.c
206 Ya Cebbar c.c
1 Yasin-i Şerif
1 Vakıa Suresi
1 Fetih suresi SALI GÜNÜNE ÖZEL ESMALAR, ZİKİRLER HANGİLERİ?
Ya Aziz – 94 Kere Okunur
Düşmanlara galip gelmek, şerlerinden korunmak için.
Ya Cebbar – 206 Kere Okunur
İsteğin yerine gelmesi, insanlar ve cinlerden korunmak; guatr, atardamar ve omurga için.
Ya Kahhâr – 306 Kere Okunur
Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak için
Ya Müzill – 770 Kere Okunur
Her çeşit düşmana galip gelmek ve zelil etmek için
Ya Kaviyy–117 Kere Okunur
Kansızlık, kaslar ve vücudun güçlü olması; zor işleri kolay görmek, gudde-i teymusiyye için
Ya Veliyy – 46 Kere Okunur
Her işte Allahın yardımını istemek için
Ya Mümît – 490 Kere Okunur
Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, sürekli âhiret'i hatırlamak…
Ya Vâhid – 19 Kere Okunur
Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi için.
Ya Müntekim – 630 Kere Okunur
Zulüm ve fenalıklardan korunmak; zalimlerden intikam almak için
Ya Dârr – 1001 Kere Okunur
Zararlı kimselerin zararından korunmak ve onları Allah'a havale etmek için Her gün sabah akşam Besmele ile birlikte 19 defa Sekine Duasını okuyan kişi rızık sıkıntısı çekmez ve rızkı artar
SALI GÜNÜ OKUNACAK DUA
" Elhamdü Lillahi rabbil alemine hamden,kesiran La yenbeğıy li ğayri kerami vechihi ve ızzi celalih.Halekal halka bi kudratih.Vesta'bedel erbabe bi ızzetih.Fe hadaatil elsünü bi hamidih.Ve haşeatil asvatü ve anetil vucuhü Li heybetih.Allahümme inneke ta'lemü hemmel enfüsi ves serair.Ve mühayyebatil kulubi ve hainetel a'yüni ve ma tuhfis sudür.Fe neccini min külli kerbin ente ğıyasü külli mekrub.Vekşif anned durra fe kad vesı'te külle şey'in rahmeten ve ılma.Bi rahmetike ya Erhamer Rahimin.Ve salavatühü ala nebiyyihi Muhammedin ve alihi ecmain."