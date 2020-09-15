Salı günü için esmalar, Salı günü hangi dualar okunur?

Salı için esmalar konusunda merak eden vatandaşlar araştırmalarını yaptı. Haftanın Salı gününde okunacak dualar, okunacak zikirler, esmaül hüsna ve diğer okunabilecek duaları okuyarak haftanızın huzurlu, bereketli ve sorunsuz geçmesini dileyebilirsiniz. Özellikle sabah saatlerinde yapacağınız dualar ile ibadetlerinizi gerçekleştirmenin faydası olduğu din alimleri tarafından söylenmektedir. Salı günü duaları, salı günü için dualar, salı günü için zikir gibi konularda detaylı bilgiler için haberimizi okuyabilirsiniz.

15 Eylül 2020 07:50
Salı günü için esmalar, Salı günü hangi dualar okunur?
Hangi dua salı günü okunur? Veya Salı günü okunması faydalı esmalar hangileri? Salı günü okunacak dua ile bir hafta boyunca bütün sıkıntılarınızdan kurtulursunuz. Bu dua etkili bir duadır ve salı günü sabahı en az 7 kere okumanız tavsiye edilir. Salı günü sabah vaktinde Allah'ın isimleriyle dua niyetleri ve sayıları okunur, Salı günü okunacak dua ve zikirler hangileridir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Salı günü okunacak dualar sayesinde sizler de rahatlayarak hafta boyuncu sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz.

SALI GÜNÜ OKUNACAK DUALAR, ZİKİRLER

100 istiğfar (Estağfirullah el aziıym ve etübü ileyk) 100 defa Salavat (Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve sellim teslimen kesirâ)
41 İnşirah suresi – Her Türlü Darlık, Sıkıntıdan Selamete Çıkmak ve Bol Rızık için

308 defa Ya Fettah Ya Rezzak c.c

100 defa Ya Aziz c.c

46 Ya Veliyy c.c

490 Ya Mümit

19 Ya Vahid c.c

206 Ya Cebbar c.c

1 Yasin-i Şerif

1 Vakıa Suresi

1 Fetih suresi



SALI GÜNÜNE ÖZEL ESMALAR, ZİKİRLER HANGİLERİ?

Ya Aziz – 94 Kere Okunur
Düşmanlara galip gelmek, şerlerinden korunmak için.

Ya Cebbar – 206 Kere Okunur
İsteğin yerine gelmesi, insanlar ve cinlerden korunmak; guatr, atardamar ve omurga için.

Ya Kahhâr – 306 Kere Okunur
Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak için

Ya Müzill – 770 Kere Okunur
Her çeşit düşmana galip gelmek ve zelil etmek için

Ya Kaviyy–117 Kere Okunur
Kansızlık, kaslar ve vücudun güçlü olması; zor işleri kolay görmek, gudde-i teymusiyye için

Ya Veliyy – 46 Kere Okunur
Her işte Allahın yardımını istemek için



Ya Mümît – 490 Kere Okunur
Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, sürekli âhiret'i hatırlamak…

Ya Vâhid – 19 Kere Okunur
Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi için.

Ya Müntekim – 630 Kere Okunur
Zulüm ve fenalıklardan korunmak; zalimlerden intikam almak için

Ya Dârr – 1001 Kere Okunur
Zararlı kimselerin zararından korunmak ve onları Allah'a havale etmek için

Her gün sabah akşam Besmele ile birlikte 19 defa Sekine Duasını okuyan kişi rızık sıkıntısı çekmez ve rızkı artar

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