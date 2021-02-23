Salı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm tek parça full ATV canlı yayın

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 183. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 183. BÖLÜM ÖZET KONUSU

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Alpaslan'a yapılan ssaldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN



Heyecan fırtınasının soluksuz şekilde gözlerimize değdiği anlar için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm son bölüm izle, Edho canlı yayın 23 Şubat 2021 Salı, Bugün son bölüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz detayları haberimizde. Son bölüm Edho canlı yayın izlemek için izleyenler ekran başında yerini aldı.





Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 23 Şubat 2021 Salı canlı yayın izle detayları için bugün son bölüm olarak ekran başına geçen izleyiciler saatin 20:00 olmasını merakla bekliyor.





Salı günleri ATV ekranlarında hayranlarıyla buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayını 23 Şubat yeni bölüm maraklı bekleyiş sürüyor. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yani kısaltmasıyla Edho son bolüm canlı yayın bu akşam yayınlanacak. İzleyiciler ATV'de yayınlanan Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisinin son bölümü için canlı 23 Şubat Salı günü ekran karşısına geçti.Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Alpaslan'a yapılan ssaldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.İlyas Çakırbeyli Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapar. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın yaşamasıdır.Hızır Çakırbeyli'nin evi, İstanbul'da Sarıyer'e bağlı Zekeriyaköy'de yer alıyor. Dizide tüm ciddi kararların alındığı masa sahneleri İstanbul Üsküdar'da Hababam Sınıfı Müzesi Adile Sultan Kasrı'nda çekiliyor.Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır... Sevmekten hiç kaçmaz... Sevilmeyi de pek sever... Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin...Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır... Vefakar bir dosttur... Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir...Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir... Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır... Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür... Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir...Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir... Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir...Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır... Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı'nın hamile olduğunu eşi Meryem öğrenir ve bu çocuğun doğmasına asla izin vermeyecektir... Çakır ise iki çocuktan fazlasını istemektedir. Onun için boşanmak bir opsiyon mudur? Elbette hayır... Bu gerçeği bilen her iki kadın için savaş bir erkeği paylaşamamak değil hayatta kalma mücadelesi olacaktır.Abisi Derman Korkmaz'ın intikamını almak için sabırsızlanan Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin ölmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır. Paralel'cilerin yaptığı saldırıda vurulan Şahin Ağa'nın intikamını almak için gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Korumaları birer birer vurarak masaya çıkan Alpaslan Çakırbeyli namluyu Yavuz'a çevirerek eşi Özlem'in de intikamını da almak ister. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığı saldırı ise herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına saldırılar yapan Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan bombalı saldırı yeniden ortalığı savaş alanına çevirir.