(SALI ELEME GECESİ SURVİVOR) Bu akşam Survivor'dan kim elendi, Survivor elenen yarışmadı kim oldu?

SURVIVOR KİM ELENDİ TV8 HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yeni sezon ilk bölüm Survivor 2021 TV8 kim elendi ekranlarında başlıyor ve heyecan seyriciler tarafından doruklara ulaştı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasının 2021 yılı Cumartesi ilk bölümü ekranlarda. Survivor 2021'nin yeni sezonu için yarışmacıları belli oldu ve Survivor yeni sezon 1. bölüm ekranlara geldi. Yeni sezon Survivor 2021 için yarışmacı olacak isimleri Acun Ilıcalı açıkladı. Açıklanan isimler arasında Türkiye'nin televizyon ve sinema ekranlarından tanıdığı kişiler bulunuyor. Survivor yeni sezonda kimler yarışmacı olacak? Survivor kim elendi yarışmacıları 2021'de kimler olacak? Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacıları kimler? Survivor yeni sezon detayları konusunda yapılan açıklamalar ve detayları haberimizden okuyabilirsiniz.



SURVIVOR DİSKALİFİYE ŞOKU, KİM DİSKALİFİYE OLDU?



Survivor 2021'in üçüncü bölümünde toplanan ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın Gönüllüler takımı yarışmacısı Reşat hakkındaki diskalifiye ihtimali açıklaması herkesi şok etti. Oyun sırasında sevinç yaşarken kendini sakatlayan Reşat'ın ayak tarak kemiğinde kırık olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, doktor tarafından yapılacak son inceleme ile Survivor Reşat'ın yarışmaya devam edip edemeyeceği belli olacak.



SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZET





Elenen yarışmacının belli olacağı TV8'de yayınlanan yarışma 9 Şubat Salı günü yayınlanacak. Yeni bölüm Survivor 9 Şubat Salı günü kim veda edecek diyerek Survivor'dan ayrılacak ve yarışmacı dönemi sona erecek. Survivor kim elendi, Survivor elenen yarışmacı kim oldu, Survivor yarışmasında bu hafta kim elendi belli oluyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında yeni bölüm heyecanı doruklara ulaştı ve bir yarışmacı elendi.Kaybeden Ünlüler takımı ise yapılan ada konseyinde oylama ile Doğan'ı eleme adayı seçtiler. İsmi yazılan 5 farklı isim arasında adı daha çok yazılan Hanzade, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı oldu.Survivor 2021'de eleme gecesinde SMS birincisi açıklanacak. Ve bu yarışmacı bir eleme adayı daha söyleyecek. Böylece Survivor'da haftanın eleme adayları olan üç yarışmacı arasından en az SMS oyunu alan kişi, yarışmaya veda edecek elenen yarışmacı.TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında yeni sezon ne zaman başlayacak detayları belli olmaya başladı. Yeni sezon Survivor 2021 ne zaman başlayacak, yeni Survivor elenen yarışmacı, kim elendi Survivor 2021'de kim yarışmacı olacak, 2021 Survivor kim elendi yarışmacısı kim, Survivor'da yeni yarışmacılar için doğru zaman bekleniyor. 2021 yılında da yayınlanacak yarışmada geçmiş dönemde sakatlıkları yüzünden yarışmaya veda eden isimlerin yer alabileceği konuşuluyor.Survivor'da daha önce 2 kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran'ın 2021 Survivor'da da olabileceği öne sürülüyor. İddialara göre Turabi'nin yeni Survivor için görüşme yapmadığı ve İstanbul'da dinlendiği bilgisine ulaşılırken konuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.2021 için adı geçen Hikmet ise Survivor'da sakatlığın ardından iki kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı. 'Arayıp da seni götüreceğiz' dememişler ama 'Antrenmanlarını bırakma' denilmiş. Tuğsuz, 'Eğer bana bu şansız verirlerse virgülü koyduk, noktayı da koymaya gideriz' dedi.Yeni sezon Survivor elenen yarışmacı yarışmasında Ünlüler takımı belli oldu. Ünlüler takımındaki yarışmacılarSurvivor 2021 yarışmacıları kimler olacak diye yapılan tahminler ve açıklamalar merakla takip ediliyor. Yeni sezon Survivor 2021 kim elendi ne zaman başlayacak, Survivor 2021 kadrosu kimler, Survivor 2021 kimler yarışmacı olacak? diyerek soru üzerine soru soruluyor.