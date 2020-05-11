Salgının kaybedeni Messi oldu!

KPMG Football Benchmark ekibi'nin araştırmasına göre; en değerli 10 oyuncu arasında en çok değer kaybını Lionel Messi yaşayacak. Şubat 2020'de değeri 175 milyon euro olan Lionel Messi'nin La Liga'nın iptal edilmesi halinde değeri 127 milyon euroya (-27.5), ligin tamamlanması durumda ise 134 milyon euroya (-23.2) gerileyecek.FUTBOL DÜNYASI BÜYÜK KAYIP YAŞIYORDünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle futbol dünyası büyük bir kayıp yaşıyor. Maçların oynanmaması nedeniyle oyuncuların değerleri de düşüşe geçti. KPMG Football Benchmark ekibi de oyuncuların dünyanın en değerli 10 oyuncusunun değer kaybını araştırdı. 'Ligler tamamlanmazsa kayıp ne olur?' ve 'Ligler tamamlanırsa kayıp ne olur?' senaryoları üzerinden yapılan araştırmada yüzde olarak en çok değer kaybı yaşayacak oyuncu Lionel Messi oldu.2. İSİM DE BRUYNEŞubat 2020'de değeri 175 milyon euro olan Lionel Messi'nin La Liga'nın iptal edilmesi halinde değeri yüzde eksi 27.5 gerileyerek 127 milyon euroya düşecek. Ligin tamamlanması halinde ise Arjantinli yıldızın değeri yüzde eksi 23.2 gerileyerek 134 milyon euro olacak. Lionel Messi'nin ardından değeri en çok düşen isim Kevin de Bruyne oldu. Manchester City'de forma giyen Belçikalı oyuncunun Şubat 2020'de değeri 130 milyon euroydu. Eğer Premier Lig'in iptal edilmesi halinde De Bruyne'nin değeri yüzde eksi 24.0 gerileyerek 99 milyon euroya düşecek. Ligin tamamlanması halinde ise 29 yaşındaki oyuncunun değeri yüzde eksi 14.0 gerileyerek 112 milyon euro olacak.NEYMAR VE MBAPPE DEĞER KAYBETTİPSG'de forma giyen ve dünyanın en değerli iki oyuncusu olan Neymar ve Kylian Mbappe, en çok değer kaybeden üçüncü ve dördüncü konumunda bulunuyor. 175 milyon euro değeri olan Neymar, Ligue 1'in iptal edilmesinin ardından değeri yüzde eksi 21.7 düşerek 137 milyon euro oldu. 225 milyon euroluk Kylian Mbappe'nin ise bonservis değeri yüzde eksi 21.5 gerileyerek 177 milyon euroya düştü.İşte koronavirüs pandemisi en değerli 10 oyuncunun değer kaybı:LIONEL MESSIŞubat 2020 Değeri: 175 milyon avroLig İptal Edilirse: 127 milyon avro (-27.5)Lig Tamamlanırsa: 134 milyon avro (-23.2)KEVIN DE BRUYNEŞubat 2020 Değeri: 130 milyon avroLig İptal Edilirse: 99 milyon avro (-24.0)Lig Tamamlanırsa: 112 milyon avro (14.0)NEYMARŞubat 2020 Değeri: 175 milyon avroLig İptal Edilirse: 137 milyon avro (-21.7)KYLIAN MBAPPEŞubat 2020 Değeri: 225 milyon avroLig İptal Edilirse: 177 milyon avro (-21.5)MUHAMMED SALAHŞubat 2020 Değeri: 155 milyon avroLig İptal Edilirse: 124 milyon avro (-19.8)Lig Tamamlanırsa: 131 milyon avro (15.6)SADIO MANEŞubat 2020 Değeri: 141 milyon avroLig İptal Edilirse: 116 milyon avro (-17.3)Lig Tamamlanırsa: 123 milyon avro (-12.9)HARRY KANEŞubat 2020 Değeri: 135 milyon avroLig İptal Edilirse: 112 milyon avro (-16.7)Lig Tamamlanırsa: 117 milyon avro (-13.0)RAHEEM STERLINGŞubat 2020 Değeri: 150 milyon avroLig İptal Edilirse: 129 milyon avro (-13.8)Lig Tamamlanırsa: 134 milyon avro (-10.5)JADON SANCHOŞubat 2020 Değeri: 139 milyon avroLig İptal Edilirse: 121 milyon avro (-13.4)Lig Tamamlanırsa: 127 milyon avro (-8.5)MARCUS RASHFORDŞubat 2020 Değeri: 109 milyon avroLig İptal Edilirse: 96 milyon avro (-11.4)Lig Tamamlanırsa: 101 milton avro (-6.7)