Salgında voleybolu bırakarak başladığı okçulukta Dünya Kupası'nda bronz madalya aldı

Fransa'da düzenlenen Salon Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak yarışmasında bronz madalya kazanan 18 yaşındaki Begüm Yuva, Türkiye'ye yeni gururlar yaşatmak istediğini söyledi.



Antalya'da amatör olarak okul ve kulüp takımında voleybol oynayan milli sporcu Begüm Yuva, Kovid-19 salgınının ardından babasının isteğiyle bu sporu bırakarak bireysel bir spor olan okçuluğa yöneldi.



Vedat Erbay Okçuluk Akademisinde makaralı yay üzerine aldığı eğitimlerin ardından Türkiye dereceleri elde ederek milli takıma yükselen Begüm Yuva, 2022 yılında İngiltere'de düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kadın takım kategorisinde altın madalya sevinci yaşadı.



Çalışmalarına devam eden Begüm, Fransa'nın Nimes kentinde 19-21 Ocak'ta düzenlenen Salon Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak yarışmasında makaralı yay 21 yaş altı kategorisinde bronz madalya elde ederek başarılarını sürdürdü.



- Salgın bitti okçuluk başladı



Milli sporcu Begüm Yuva, AA muhabirine, Kovid-19 salgını başlamadan önce hem okul takımında hem de bir kulüpte amatör olarak voleybol oynadığını söyledi.



Salgının bitmesiyle 2022 yılında babasının isteğiyle grup sporu olan voleybolu bırakarak bireysel olduğu için okçuluğa başladığını anlatan Begüm, "Okçuluğa Vedat Erbay Spor Akademisinde başladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Güzel, hızlı bir şekilde kendimi ilerlettim. Düzenli çalıştım, antrenmanlarımı yaptım ve bunun üzerine emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Kovid, beni buralara getirdi." diye konuştu.



Begüm Yuva, Salon Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak yarışmasında sıralama atışlarını ikincilikle tamamladığını, eleme turlarının finalden önceki son aşamasında rakibine yenilerek bronz madalya maçına çıkmak zorunda kaldığını anlattı.



Amacının finale çıkmak olduğunu ancak nasip olmadığını dile getiren Begüm, "Bronz madalya maçında üçüncülüğü elde ettim. Ülkeme böyle bir başarıyla döndüğüm ve beni sevenlere böyle bir gurur yaşattığım için çok mutluyum. Gerek bireysel gerek takımlarda daha iyi dereceler alarak ülkeme yine gururlar yaşatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Begüm Yuva, mart ayında yapılacak A Milli Takım seçmelerinin hazırlıklarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.



Antrenör Alper Akyol ise Begüm Yuva'nın dünya çapında başarılar elde etmiş sporcularla yarıştığını vurgulayarak, "Yarışmanın planlamasına bir sene önce başlamıştık. Hedefimiz finale çıkmaktı. Ama elimizden bu kadarı geldi. Daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



