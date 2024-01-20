Salernitana'dan Balotelli hamlesi!

İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana, Adana Demirspor'dan Mario Balotelli ile ilgileniyor.



TRANSFER İÇİN TEMASLAR BAŞLADI



İtalyan basınında yer alan habere göre, Salernitana'nın bu transfer için hem Adana Demirspor hem de Balotelli ile temaslara başladığı belirtildi.



Salernitana'nın 33 yaşındaki futbolcu için yarım sezonluk sözleşme düşündüğü kaydedildi. İtalyan ekibinin Balotelli için düşündüğü sözleşmede ayrıca iki yıllık uzatma opsiyonunun da yer aldığı öne sürüldü.



BU SEZON PERFORMANSI



Öte yandan Salernitana'nın transfer için temaslarının şu an için sadece başlangıç aşamasında olduğu ifade edildi.



Adana Demirspor'da bu sezon 5 maçta 3 gol atan Balotelli'nin Akdeniz temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 33 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor'la sözleşmesinde uzatma opsiyonu da bulunuyor.



