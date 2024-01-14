Gaziantep FK'da forma giyen Furkan Soyalp ve Salem M'Bakata, Fenerbahöe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
FURKAN SOYALP: "PUANI HİSSEDİYORUK"
Furkan Soyalp maçın ardından "80 dakika iyi durduk. Analizlerini yaptığımız pozisyonlar vardı. Fenerbahçe biraz daha baskılı oynadı ama biz de elde ettiğimiz pozisyonları değerlendirebilirdik. Son 10 dakikada bir kenar organizasyonundan gol yedik. Çok iyi mücadele ettik. Hak ettiğimiz puan bu değildi. 1 puan alacağımızı hissediyorduk. Maalesef elimiz boş. Lig devam ediyor. Zor bir rakibe karşı oynadık. Elimizden geleni yaptık. Tüm takımın içi rahat. Gelişerek devam edeceğiz." dedi.
M'BAKATA: "MAĞLUBİYETİ HAK ETMEDİK"
Salem M'Bakata, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak "Serimize devam etmek istiyorduk, kaybetmiyorduk. Fenerbahçe iyi bir takım. 1 puanı hak ediyorduk en azından. Mağlubiyeti hak etmediğimiz kesin. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı pozisyon bulunca atmanız gerekiyor, biz de atmalıydık. Bu maç, önümüzdeki maçlar için iyi bir işaretti." açıklamasını yaptı.
FURKAN SOYALP: "PUANI HİSSEDİYORUK"
Furkan Soyalp maçın ardından "80 dakika iyi durduk. Analizlerini yaptığımız pozisyonlar vardı. Fenerbahçe biraz daha baskılı oynadı ama biz de elde ettiğimiz pozisyonları değerlendirebilirdik. Son 10 dakikada bir kenar organizasyonundan gol yedik. Çok iyi mücadele ettik. Hak ettiğimiz puan bu değildi. 1 puan alacağımızı hissediyorduk. Maalesef elimiz boş. Lig devam ediyor. Zor bir rakibe karşı oynadık. Elimizden geleni yaptık. Tüm takımın içi rahat. Gelişerek devam edeceğiz." dedi.
M'BAKATA: "MAĞLUBİYETİ HAK ETMEDİK"
Salem M'Bakata, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak "Serimize devam etmek istiyorduk, kaybetmiyorduk. Fenerbahçe iyi bir takım. 1 puanı hak ediyorduk en azından. Mağlubiyeti hak etmediğimiz kesin. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı pozisyon bulunca atmanız gerekiyor, biz de atmalıydık. Bu maç, önümüzdeki maçlar için iyi bir işaretti." açıklamasını yaptı.