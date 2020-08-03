Salda gölü boğulan, salda gölü nerede? (tehlikeli mi?)

SALDA GÖLÜ NEREDE, SALDA GÖLÜ GÜZELLİKLERİ

NASA SALDA GÖLÜ AÇIKLAMASI

SALDA GÖLÜ FAYDASI, SALDA GÖLÜ

VALİDAN SALDA GÖLÜMÜZE GELİN ÇAĞRISI

Burdur'da Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk boğuldu. Denizli'de yaşayan Suriye uyruklu 4 aile, bayram tatili dolayısıyla Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne geldi.Ailelerden birinin 13 yaşındaki çocuğu Hazeh Hamamı, kardeşleriyle birlikte kimsenin bulunmadığı bir kıyıdan göle girdi. Çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınları ve çevredekilerin aramalarına rağmen Hamamı bulunamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmasından da sonuç alınamayınca Antalya İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi'nden yardım istendi.Salda Gölü'ne gelen dalgıçlar, bir süre sonra Hamamı'nın cansız bedenini sudan çıkardı. Bu sırada çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Hamamı'nın cesedi Yeşilova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "yeni normal" olarak nitelenen dönemle ziyaretçilerin ilgisini tekrar çekmeye başlayan Salda Gölü, bayram tatilinde vatandaşlardan ilgi gördü.NASA'nın sosyal medya hesaplarından birinden yaptığı paylaşım ile Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri'nin jeolojik açıdan benzerlik gösterdiği duyurmasının ardından daha fazla ilgi görmeye başlayan Salda Gölü, görsel güzelliğiyle de ziyaretçilerini etkiliyor.Salda Gölü, Burdur'un Yeşilova ilçesinde, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göldür. Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi kentlerden günübirlik doğa harikası gölü görmeye gelen tatilciler, Beyaz Adalar, Halk Plajı ve Tabiat Parkı'nda bölgesinde yoğunluk oluşturdu. Tatilciler, sıcak hava nedeniyle zaman zaman göle girerek serinlemeye çalıştı.Adana'dan gelen Elife Yapar, Salda Gölü'nü "Türkiye'nin Maldivleri" olarak bildiğini, bayram tatilini burada geçirmek için geldiğini söyledi.Tatilinin keyifli geçtiğini belirten Yapar, "Salda Gölü'nü görmek için 2 gün süren bir turla geldim, harika bir yer." dedi.Kayseri'den gelen Talha Tek de sosyal medyadan sıkça adını duyduğu için göle geldiğini aktardı.Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu Üyesi de olan Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, yaptığı açıklamada, NASA'nın sosyal medya hesaplarından birinden yaptığı paylaşımında, Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri'nin morfolojik benzerliğine dikkati çektiğini belirtti.NASA'nın uzaya gönderdiği "Perseverance" uzay aracıyla Mars'tan bazı numuneler alacağının söylendiğini aktaran Gökçeoğlu, bu sayede gezegende hangi tür minerallerin olduğunun anlaşılacağını ifade etti.Uydu görüntüleriyle birtakım güneş ışınlarını yansıtma reflektans değerinden yola çıkarak bir yüzeyde hangi tür mineraller olabileceğine karar verilebildiğine dikkati çeken Gökçeoğlu, Jezero Krateri'ndeki önceki araştırmalarda bazı karbonat minerallerinin olduğunun kuvvetle tahmin edildiğini dile getirdi.Gökçeoğlu, Salda Gölü'nde biyolojik yolla üretilen karbonatın olduğunu söyledi.Salda Gölü'ndeki son derece ilkel canlılar olan ve stromatolitler denilen "algler"in manyezit bir tür karbonat mineralini oluşturduğunu vurgulayan Gökçeoğlu, Mars'taki Jezero ile Salda arasında morfolojik ve uzaktan algılama yöntemleriyle mineralleri arasında benzerlikler kurulduğunu ifade etti.İlkel canlılardan "algler"in hayat ve atmosferi oluşturma açısından oldukça önemli olduğuna işaret eden Gökçeoğlu, yaklaşık 3,5-4 milyar yıl önce dünyadaki hayat oluşumunun da benzer biçimde geliştiğini bildirdi.Mars'taki Jezero, Salda'ya çok benziyorGökçeoğlu, alg aktivitelerinin zamanla oksijen ve karbondioksit gibi gazları çıkararak bir şekilde atmosferin oluşmasına neden olduklarını belirterek şunları kaydetti:"NASA, acaba şu anda Mars da 3,5 milyar yıl önceki dünya gibi mi? Bunu anlamaya çalışıyor, bunun için de orada gerçekten ilkel canlıların aktivitesi olup olmadığı konusunda uzay aracının dünyaya getireceği numuneler, bunun tam anlaşılmasını sağlayacak. Şu anda elde edilen veriler, gerek morfolojik gerekse mineralojik açıdan Mars'taki Jezero'nun bizim Salda'ya çok benzediğini gösteriyor, bu benzerliği destekleyen kuvvetli işaretler var. O yüzden NASA Salda Gölü ile yakından ilgileniyor."Salda Gölü'nün hem görselliği hem de bilimsel değeri açısından eşsiz bir yer olduğunu vurgulayan Gökçeoğlu, Salda Gölü'nün bilimsel açıdan mutlak korunması gereken bir saha olduğunu söyledi.Gölü merak edenlerin, uzaktan bakarak resim çekebileceğini, manzarayı seyredebileceğini, ancak aşırı biçimde göle girmeye gerek olmadığını vurgulayan Gökçeoğlu, şöyle devam etti:"Bunun yanında Salda Gölü devlet tarafından en üst koruma statüsünde. Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiş durumda. Koruma faaliyetini sadece devlete bırakmamalıyız, biz birey olarak üstümüze düşeni yapmalıyız. Bizim de buranın bilimsel değerini bilerek burada bir canlı aktivitesi olduğu bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Bu kadar önemli bilimsel değere sahip bir bölgeyi her birimizin göz bebeği gibi korumasında fayda olduğunu düşünüyorum. Mars'tan alınacak numunelerle yapılan araştırma sonucunda büyük ihtimalle 2022 ortalarında Salda dünyada biraz daha popüler hale gelebilir. Gerçekten mineralojik olarak birebir benzerlik çıkarsa insanoğlunun artık, 'Şu anda Mars dünyadan 3.5 milyar yıl daha genç, dünya gibi bir gezegen olma yolunda ilerliyor.' demesi mümkün olacak. Mars'taki numuneler üzerinde yapılacak analizler ve bizim Salda Gölü'ndeki oluşum biçimi bunun en önemli kanıtı olacak. Bu, insanlık ve bilim açısından oldukça önemli bir gelişme. O yüzden aman Salda'ya çok iyi bakalım, bilimsel değeri çok büyük."Burdur Valisi Ali Arslantaş, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü'ne gelin çağrısında bulundu.Vali Arslantaş, sosyal medya paylaşımında, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) sosyal medya hesaplarından birinde yaptığı Salda Gölü paylaşımına dikkati çekti.Salda Gölü etiketiyle yayınladığı paylaşımında, insanoğlunun henüz Mars'a gidemediğine değinen Arslantaş, "Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor NASA. İnsanoğlu henüz Mars'a gidemiyor ama siz çıkın çıkın Salda Gölümüze gelin." ifadelerini kullandı.Vali Arslantaş, mesajında Salda Gölü'nün gün batımında havadan çekilmiş fotoğraflarına ve NASA'nın paylaşımına da yer verdi.