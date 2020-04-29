Salak Milyoner filmi nerede çekildi, hangi yılda?

Salak Milyoner filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmi izlemeyi düşünen seyirciler filmin kaç yılında çekildiğini konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki Salak Milyoner filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor?Salak Milyoner, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1974 yapımı komedi sinema filmi. Film define bulmak için İstanbul'a gelen köylülerin büyük kentteki öyküsünü anlatmaktadır. Filmde Türk sinemasının önemli güldürü sanatçıları Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe rol almıştır. Bu filmin yakaladığı başarı sonrasında devam filmi niteliğinde Köyden İndim Şehire yapılmıştır. Konusu Ankara'da geçen bu devam filminin başrol kadrosunda ise Münir Özkul ve Adile Naşit'in yerine Leman Çıdamlı ve Tekin Akmansoy yer almıştır.Kayserili Behçet (Ali Şen), ölüm döşeğinde oğulları Saffet (Kemal Sunal), Himmet (Zeki Alasya),Hayret (Metin Akpınar) ve Gayret (Halit Akçatepe) 'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuş'u bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir define haritası olduğunu söyler. Dört kardeş arasında altınların nasıl paylaştırılacağına bir türlü karar veremeyen Uyanık kardeşler, Hanımlarını da ayarlayarak birbirlerinden habersiz İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak ne kötüdür ki tren istasyonunda dördünün yolları kesişir. Bunun üzerine İstanbul'da yepyeni bir komedinin temelleri atılır.Kardeşler İstanbul'un altını üstüne getirirler. Başlarına gelen olaylar sonunda hanımları da İstanbul'a gelir ve Mehmet Çavuş'un evine yerleşirler. Definenin aslında Mehmet çavuş'un evinin altında olduğunu bilmeden günlerce İstanbul'u delik deşik ederler. Bu yüzden pek çok kez karakolluk olan kardeşler sonunda hazinenin Mehmet Çavuş'un evinin altında olduğunu fark ederler. Fakat bu sefer de Mehmet'e belli etmeden evin altını nasıl kazacaklarını düşünürler. Köylerinden kocalarını basmaya gelen Gülsüm, Emine ve Himmet'in hanımı kazılan tüneli saklamak için bir çare bulurlar. Bu aşamada acemi defineciler evin temeline ulaşmıştır. Himmet'in define sandığı bakır kabı çekmesiyle ev temelden sarsılır ve yıkılır.Salak Milyoner Filmi Nerede Çekildi: 1974 Yılı yapımı olan Salak Milyoner filmi İstanbul Yeşilköy, Beyoğlu, Taksim, Beşiktaş, Nişantaşı'nda çekilmiştir.Kemal Sunal - SaffetZeki Alasya - HimmetMetin Akpınar - HayretHalit Akçatepe - GayretMünir Özkul - Mehmet ÇavuşAdile Naşit - MesudeHulusi Kentmen - KomiserMeral Zeren - EminePerran Kutman - GülsümOya Alasya - Himmet'in HanımıAli Şen - Kayserili BehçetHaluk Orçun - MüteahhitMürüvvet Sim - Randevuevi SahibesiArap Celal - Namaz kılan adamCemil Turan - kendisiOsman Arpacıoğlu - kendisi