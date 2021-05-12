Salah'tan dünya liderlerine Filistin çağrısı

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Filistin'de yaşanan saldırılara ilişkin dünya liderlerine çağrıda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Salah'tan dünya liderlerine Filistin çağrısı
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12 Mayıs 2021 01:03
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarına tepki göstererek, İngiltere Başbakanı Boris Johnson dahil tüm dünya liderlerine çağrıda bulundu.

Mısırlı futbolcu Salah, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başbakan Johnson'ı da etiketleyerek, "Son 4 yıldır evim olan ülkenin Başbakanı (Johnson) dahil olmak üzere tüm dünya liderlerini masum insanlara yönelik şiddet ve öldürülmesinin derhal durdurulması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum. Yetti artık." ifadelerini kullandı.

Salah, bu paylaşımından kısa bir süre önce de Twitter hesabının profil fotoğrafına, Mescid-i Aksa külliyesindeki Kubbetu's Sahra önünde çekilmiş fotoğrafını koydu. Salah'ın paylaşımları kısa süre içerisinde takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.


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