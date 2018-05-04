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Salah saha dışında da bir yıldız!

Muhammed Salah, temiz su sorunu yaşanan memleketi Nagrig'de 350 bin euroluk bir araziyi, su arıtma tesisi yapılması için bağışladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Salah saha dışında da bir yıldız!
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04 Mayıs 2018 21:08
Sezonun en büyük sürprizlerinden Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah, saha içinde olduğu kadar saha dışında yaptıkları ile de alkış topluyor.

Mısırlı yıldız, memleketi Nagrig'de bir su arıtma tesisi inşa etmek üzere büyük bir araziyi bağışladı. Salah'ın bağışladığı arazinin yaklaşık 350 bin euro değerinde olduğu kaydedildi.

Nagrig Belediye Başkanı Shtayeh, Salah için, "Ülkesini ve memleketini çok seviyor. Sürekli buraya gelmekten zevk alıyor" derken, eski öğretmeni Matrawy Abu Habsah ise, "Onu çocukluğundan beri tanıyorum. Bize bir yabancı değil. Böyle işler hakkında çok konuşmaz ancak insanlara sürekli yardım eder" dedi.






 

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