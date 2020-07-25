Salah: 'Premier Lig'i üst üste kazanabiliriz'

Liverpoollu Muhammed Salah, 30 yıl sonra şampiyonluğa kavuşan Liverpool ile gelecek sezonlarda da üst üste şampiyon olabileceklerini belirtti.



"2 YA DA 3 DAHA NEDEN OLMASIN"



Salah yaptığı açıklamada; "Bir şey kazandığınız zaman, açlığınızı tatmin edersiniz. Şimdi değişmeli ve bizi neyin ileri götüreceğini bulmalıyız. Bu açlığımızı gelecek sezonlarda da korumalıyız. Premier Lig'i neden 2 ya da 3 sezon üst üste kazanamayalım. Her şey kafada başlıyor. Eğer aç kalırsak gerisi gelecek." dedi.



Liverpool'un kilit oyuncularından olan Muhammed Salah bu sezon takımı ile 47 resmi maça çıktı. Mısırlı oyuncu, bu maçlarda takımına 23 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.



