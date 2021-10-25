Salah: 'Premier Lig'i nasıl kazanacağımızı biliyoruz'

İngiltere Premier Lig'de 9.hafta mücadelerinde Manchester United ve Liverpool arasında oynanan ve Liverpool'un 5-0 galip geldiği mücadelede 3 golle yıldızlaşan Mısırlı futbolcu maçtan sonra açıklamalarda bulundu.



Hat-trick yaparak galibiyetin mimarı olan Muhammed Salah, "Old Trafford'da 5-0 kazanmak harika. Kendi futbolumuzu oynamazsaydık bizim için zor olacağını biliyorduk." açıklamasında bulundu.



Premier Lig'i iki yıl önce kazandıklarını belirten yıldız futbolcu, "Premier Lig'i kazanmalıyız. Bunun için ne gerekiyor biliyoruz. Umarım başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

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