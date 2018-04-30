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Salah ile Mısır arasında telif sorunu

Premier League ekiplerinden Liverpool forması giyen Salah ile Mısır Futbol Federasyonu (EFA) arasında anlaşmazlık çıktı.

Kaynak: AA
Salah ile Mısır arasında telif sorunu
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30 Nisan 2018 16:41
İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah ile fotoğrafını izinsiz kullanan Mısır Futbol Federasyonu (EFA) arasında anlaşmazlık çıktı.

Sezon başında transfer olduğu Liverpool'da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Salah ile EFA arasında 2018 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına 1,5 ay kala tartışma yaşandı.

Salah, EFA'nın sponsorları arasındaki bir telekomünikasyon şirketinin, fotoğrafını izin almaksızın Mısır Milli Takımı'nın uçağına yapıştırdığını savundu.

Bir başka telekomünikasyon firmasıyla sponsorluk anlaşması bulunan 25 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üzgünüm ama bu büyük bir hakaret. Daha şık bir yaklaşım sergilenebilirdi." ifadelerini kullandı.

Salah, Premier Lig'de attığı 31 golle 38 haftalı sezonların rekorunu paylaşan Alan Shearer, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez'i yakaladı.

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