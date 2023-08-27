Salah için çarpıcı iddia: 'Son maçına çıkacak'

Transfer dönemine damga vuran Suudi Arabistan ekiplerinin bir transferi daha bitirme noktasına getirdiği öne sürüldü: Muhammed Salah.



"SON MAÇINA ÇIKACAK"



İtalyan basınından Rudy Galetti'nin haberine göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olmak istediğini Liverpool'a bildiren Muhammed Salah, Newcastle United'a karşı oynanacak maçta son kez Liverpool formasını giyecek.



"PAZARTESİ GÜNÜ TAMAMLANACAK"



Haberde, Al Ittihad'ın Liverpool'a ve Salah'a büyük bir teklif yaptığı ifade edilirken transferin 28 Ağustos Pazartesi günü tamamlanmasının beklendiği yazıldı.



31 yaşındaki Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Liverpool formasıyla çıktığı 307 resmi maçta 187 gol 80 asist kaydetti.



