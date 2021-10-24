MUHAMMED SALAH ÇILDIRDI

1936'DAN SONRA İLK KEZ 5

MANU SAVUNMASI ALARM VERİYOR

LIVERPOOL, CITY'NİN ENSESİNDE

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında tarihi bir maç oynandı. Old Trafford'da sezonun en önemli maçlarından birinde Liverpool, Manchester United'ı 5-0 mağlup etti.Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan Liverpool'a galibiyeti getiren goller 5. dakikada Keita, 13. dakikada Jota ile 38, 45+5 ve 50. dakikada Mısırlı yıldız Muhammed Salah'tan geldi. Manchester United'da devre arasında oyuna dahil olan Paul Pogba, 60. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu sezon 12 maçta 15 gol ve 5 asistlik performansıyla inanılmaz bir form seviyesine ulaşan Muhammed Salah, üst üste 10. maçında da ağları sarsmayı başardı.Maçta Keita'nın attığı golde asisti de yapan 29 yaşındaki oyuncu ayrıca, Didier Drogba'yı (104) geçerek 107 golle Premier Lig'in en golcü Afrikalı futbolcusu oldu.Maçta rakibine adeta futbol dersi veren Liverpool, 1936'dan sonra ilk kez Manchester United'a 5 gol attı.Öte yandan Kırmızılar, son 6 deplasman maçında rakip filelere en az 3 gol gönderirken, yenilmezlik serisini de 19 maça taşıdı. [14 galibiyet, 5 beraberlik]Evinde oynadığı son 10 maçta da kalesini gole kapatamayan Manchester United, Eylül 1970 - Şubat 1971'den sonra ilk kez bu doğrultuda kötü bir seri yaşadı.Kırmızı Şeytanlar ayrıca, 2002'den sonra ilk kez Old Trafford'da Liverpool'a üst üste 2 kez kaybetti.Bu sonucun ardından bu sezon 6 galibiyet ve 3 beraberlik performansına ulaşan Liverpool, puanını 21 yaptı ve Manchester City'nin 1 puan arkasında 2. sırada yer aldı. Son 4 maçında 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Manchester United ise 14 puanda kaldı.Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, evinde Brighton ile karşılaşacakken, Manchester United ise Tottenham deplasmanında yaraları sarmaya çalışacak.