Salah: 'Benim kafamda dünyanın en iyi oyuncusu benim'

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Klopp'un kendisi için 'Şu anda dünyanın en iyi oyuncusu' yakıştırması ve gelecek planları ile ilgili konuştu.



Salah Sky Sports'a verdiği röportajda aktif olarak oynayan dünyanın en iyi oyuncusu yakıştırmalarıyla ilgili, "Dünyanın en iyi futbolcusu benim diyemem. Benim kafamda en iyi oyuncu benim. Kendi içimde hep bu özgüvenle oynuyorum. İnsanların bu konuda sizinle aynı fikirde olup olmaması çok önemli değil" açıklamasını yaptı.



Kariyerini Liverpool'da devam ettirme fikriyle ilgili ise Salah, "Şu anda kendimi Liverpool'a karşı oynarken göremiyorum. Bu beni üzer. Kariyerimin son gününe kadar Liverpool'da kalmak isterim ancak her şey benim elimde değil." diye konuştu.



Mohamed Salah 2017 yılında 42 milyon euroya Roma'dan transfer edildi ve o yıldan bugüne Mısırlı yıldız 214 karşılaşmada 137 gol kaydedip 51'de asist üreterek Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları yaşadı.





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