Salah'a Arabistan'dan dev teklif!

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Muhammed Salah'ı kadrosuna katmak istiyor. Al Ittihad, Mısırlı yıldızın 2 sezonluk maaşı için 180 milyon euro, bonservisi için 70 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Salah'a Arabistan'dan dev teklif!
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07 Ağustos 2023 02:04
Son güncelleme 07 Ağustos 2023 02:12
Al Ittihad, Karim Benzema, N'Golo Kante ve Fabinho gibi transferlerinin ardından bu kez Muhammed Salah'ı istiyor.

Al-Riyadiah'ın haberine göre, Suudi Arabistan ekibinin, Salah transferi için harekete geçtiği aktarıldı.

TOPLAMDA 250 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Al Ittihad'ın, Mısırlı futbolcu için Liverpool'a 70 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Kulübün, Salah'a ise iki sezon için 180 milyon euro vermeyi düşündüğü vurgulandı.

LIVERPOOL PERFORMANSI

Salah'ın Liverpool ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 2017 yılından bu yana Liverpool forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 305 maçta 186 gol attı ve 79 asist yaptı.

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