Sala'nın uçuşunu organize eden isme hapis cezası!

Emiliano Sala'nın ölümüyle sonuçlanan uçak kazasını organize eden iş insanı David Henderson, 18 ay mahkumiyet cezasına çarptırıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sala'nın uçuşunu organize eden isme hapis cezası!
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12 Kasım 2021 16:40
2019'un ocak ayında Emiliano Sala'nın ölümüyle sonuçlanan uçuşu organize eden iş insanı David Henderson, bugün mahkemeye çıktı.

Henderson, İngiliz adaleti tarafından 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

67 yaşındaki iş insanı, geçtiğimiz aylarda yapılan bir uçuşta uçağın güvenliğini ihmal etmekten ve tehlikeye atmaktan suçlu bulundu.

Öte yandan Henderson, Sala'nın ölümüne sebep olan uçak kazasında pilotluk lisansı olmayan ve daha önce hiç gece uçuşuna çıkmayan David Ibbotson'u görevlendirmişti.


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