Şakir Özkayımoğlu: 'Yasin Öztekin atmış olsa...'

Göztepe teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, Eyüpspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından mağlubiyetle dönüyor olmalarının çok üzücü olduğunu belirterek, "İlk yarı özellikle oyun kontrolü elimizdeydi ve çok kaliteli Eyüp takımına hiç pozisyon vermedik, Eyüpspor'u doğru düzgün ceza sahasına bile sokmadık. Yasin Öztekin'in yüzde yüzlük gol pozisyonu vardı, onları atsak maç değişebilirdi." diye konuştu.



Rakibin çok kaliteli oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu ve ikinci yarıya baskılı başlayacaklarını bildiklerini söyleyen Özkayımoğlu, "Maçın genelinde yüzde yüz gol pozisyonu vermedik. Savunma yaptık ama üretimde istediklerimizi yapamadık. Emir Ortakaya'nın talihsiz pozisyon alması, en genç, en önem verdiğimiz oyunculardan biri, golü yarattı. Futbolda var bunlar. Olmasa buradan 1 puanla ayrılabilirdik. Önümüzde Altay maçı var, İzmir derbisi. Bizim için özel bir maç. Eksiklerimizle geri dönerek o maçı kazanmak en büyük arzumuz. Taraftarımızı da arkamıza alarak 3 puanla ayrılmak istiyoruz." dedi.



Göztepe'de çok oyuncu değişikliği olmadığı hatırlatılan ve hedeflerinin ne olduğu sorulan deneyimli teknik adam, bazı oyuncuların sakatlıklarını yeni atlattığı için maçta değişiklik yapamadıklarını, ellerindeki hamleleri de kullandıklarını belirterek, "Biz çok büyük bir camiayız yerimiz tabii ki Süper Lig ama yeni bir yapılanmayla öncelikli hedefimiz play-off'u yakalayabilmek. Derbiyi kazanmamız gerekiyor. Eksiklerimiz tamamlanacak." değerlendirmesi yaptı.





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