Şakir Özkayımoğlu: 'Herkesi yenmemiz gerekiyor'

Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Bodrumspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, "2 gol bulduk ve 2 golümüz de ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü." dedi.



Özkayımoğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakanın başında geriye düştüklerini ve ilk yarıda iyi olmayan bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.



Devrede oyuna müdahale etmek için gerekli konuşmaları yaptıklarını aktaran Özkayımoğlu, "İkinci yarıda oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi yaptı. Tüm arzularıyla, coşkularıyla mücadele etti. 2 gol bulduk ve 2 golümüz de ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü." diye konuştu.



Özkayımoğlu, Atınç ve Yasin'in pozisyonlarının penaltı olduğunu savunarak, "Koray Gençerler VAR hakemisin, kaç yıllık hakemsin ama bu penaltılar nasıl verilmez. Maça zaten tecrübesiz bir hakem gönderildi. Göztepe'nin hakkını her yerde ararım, günah. Çocuklar ekmek yiyor. Ekmek yiyen bir sürü insan var. Ayakta kalmak için daha çok çalışıp herkesi yeneceğiz. Herkesi yenmemiz gerekiyor. İkinci yarıya daha iyi hazırlanıp daha iyi bir Göztepe'yi izletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Özellikle forvet bölgesinde takviyeye ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Özkayımoğlu, "Oraya gerekli takviyeler yapılacaktır. Göztepe'yi en iyi şekilde temsil eden oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Uzun bir transfer dönemi var ama 3-4 oyuncu nokta transfer yapmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Özkayımoğlu, Afyonspor'da kiralık olarak forma giyen oğlu Ege Özkayımoğlu hakkındaki bir soruya, "Oğlum olmaktan öte önemli bir oyuncu. Göztepe'nin çocuğu. Göztepe, bizim canımız. Göztepe'nin hakkını korumak için her türlü savaşa girerim. Geri dönmesi gerekiyorsa döner." yanıtını verdi.





