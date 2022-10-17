Şakir Özkayımoğlu: 'En iyisini yapmaya çalışacağız'

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Göztepe'nin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, "Elimizdeki bu kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan sonraki bütün amacımız takımı düzeltip yukarılara doğru taşıtmak." dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özkayımoğlu, maçı muhteşem bir taraftar topluluğunun izlediğini, onları üzdükleri için mutsuz olduklarını söyledi.



Maçı kazanmayı çok istediklerini belirten Özkayımoğlu, şunları kaydetti:



"Çalışmalarımız bu yöndeydi. İyi hazırlandık on beş gün boyunca gayet tempolu idmanlar yaptık. Sahaya yansıtır diye düşündük arkadaşlarımız ama ne yazık bugün istediğimiz şeyi yapamadık. Takım içinde baktığın zaman performansı düşük oyuncular olunca burası 1. Lig gerçekten kaos ligi. Hiçbir hafta birbirini tutmuyor. Maça giren oyunculardan Yasin çok etkili işler yaptı. Çok doğru işler yaptı. Ama bir Yasin yetmiyor. İşin ucundan tutacak oyunculara çok ihtiyacımız var. Bugün istediğimiz şeyler olmadı. Elimizdeki bu kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan sonraki bütün amacımız takımı düzeltip yukarılara doğru taşıtmak."





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