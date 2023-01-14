Şakir Özkayımoğlu: 'Çok çalışıyoruz ama olmadı'

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, "Çok çalışıyoruz ama bugün olmadı." dedi.



Özkayımoğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, Sakaryaspor'u tebrik ederek, mağlubiyetten dolayı Göztepe taraftarlarından özür diledi.



İlk yarıda 3-4 pozisyon bulmalarına rağmen son vuruşlarda başarılı olamadıklarını kaydeden Özkayımoğlu, "Çok çalışıyoruz ama bugün olmadı. İlk yarıda Palmer'dan istediğimiz verimi alamadık. Dino ise rahatsızlandığını söyleyince mecbur değişiklik yaptık. Dino, Atınç ve Emir çok iyi durumdaydı. İkinci yarıda Dino olmadan başlayınca çok sıkıntı yaşadık. Üretmeye çalıştık, ürettik ama son gol vuruşlarını yapamadık." diye konuştu.



Özkayımoğlu, Göztepe'nin armasını daha iyi temsil etmeleri gerektiğini belirterek, "Bu arma her şeyden daha önemli. Biz Göztepe'yiz. Göztepe'yi iyi yerlere getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.





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