Şakir Özkayımoğlu: 'Buna ihtiyacımız vardı'

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 5-0 yenen Göztepe'nin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, bu galibiyetin kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.



Özkayımoğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olarak çok güzel bir müsabaka oynadıklarını dile getirdi.



Tüm oyuncuların yüreğini ortaya koyduğunu ve net bir galibiyet aldıklarını kaydeden Özkayımoğlu, şöyle konuştu:



"Büyük Göztepe taraftarının ve camiamızın ihtiyacı olan bir galibiyetti. İki haftadır çok net galibiyetler alıyoruz ve çok iyi mücadele ediyoruz. Bunun için ekip olarak çok iyi çalışıyoruz. Play-off'u yakalayabilmek için zorlu bir fikstüre giriyoruz. Önce Samsunspor deplasmanı, Türkiye Kupası maçı, daha sonra iç sahada Keçiörengücü maçı ve Eyüpspor deplasmanı var. Çok zorlu müsabakalar oynayacağız. En iyi şartlarda hazırlanıp, Göztepe'nin formasını, armasını en iyi temsil edecek şekilde var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu özel günde büyük Göztepe taraftarının yapmış olduğu hazırlık hepimizi gururlandırdı."





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