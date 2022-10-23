Şakir Özkayımoğlu: '3 puana ihtiyacımız vardı'

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, Yeni Malatyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu ise futbolcularının iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "Bana göre 6 puanlık bir maçtan galibiyetle ayrılmak müthiş oldu. Önümüzdeki hafta daha önem kazandı." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni Malatyaspor maçına iyi hazırlandıklarını kaydeden Özkayımoğlu, "Çocuklar çok iyi mücadele etti, hepsi son saniyeye kadar güçlerini sahaya yansıtmaya çalıştı ve bunda da başarılı oldu. Camiamızın bu 3 puana çok ihtiyacı vardı. Şimdi yukarıya tırmanma zamanı. Önümüzdeki hafta da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bizim için çok değerli, 6 puan değerinde bir 3 puan." ifadelerini kullandı.









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