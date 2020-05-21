Şakın Damat nerede çekildi? Şaşkın Damat filmi kaç yılında çekildi, oyuncu kadrosu

1975 yılında vizyona giren Şaşkın Damat'ın çekimlerinin bir kısmı Uludağ'da gerçekleştirildi.

Yeşilçam'ın unutulmayan filmlerinden biri olan Şaşkın Damat, Zeki Ökten'in yönetmenliğinde 1975 yılında çekildi. Şaşkın Damat filminde Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal yer alıyor. Konusu ve oyuncuları dikkat çeken film, Apti ile zorla evlendirilen şımarık bir kızın, tatilde başka birine aşık olunca Apti'yi uzaklaştırmak için yaptıklarını anlatıyor.Zeki Ökten'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Meral Zeren, Ali Şen, Adile Naşit, Bülent Kayabaş gibi isimler yer alıyor.Şaşkın Damat filminin konusu: Apti adlı saf bir bahçıvan zengin bir adamın evinde çalışmaktadır. Ev sahibinin yeğeni Serpil ise amcasının parası için onu ziyaret etmekte ve kendini namuslu bir ev kızı olarak göstermektedir. Aslında annesi ve onun ailesiyle birlikte uçarı bir hayat sürmektedirler. Tek istedikleri amcalarının parasını yemektir. Fakat birgün gerçekleri farkeden amca bey Serpil'in bahçivan Apti'yle evlenmesini aksi takdirde onu ve aileyi bütün mirasından yoksun bırakacağını söyler. Bu durumda başka çaresi kalmayan Serpil ona uzaktan uzağa hayranlık duyan Apti'yle evlenmek zorunda kalır… Tatil için gittikleri Uludağ'da zengin bir işadamı olarak kendini tanıtan bir gence aşık olan Serpil, Apti'yi uzaklaştırmak için her şeyi yapmaktadır.