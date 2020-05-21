Şakın Damat nerede çekildi? Şaşkın Damat filmi kaç yılında çekildi, oyuncu kadrosu

Şaşkın Damat, Yeşilçam filmleri arasında en sevilenlerden biri olarak dikkat çekiyor. Peki Şakın Damat filmi nerede çekildi? Şaşkın Damat filmi kaç yılında çekildi ve oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? Bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık.

21 Mayıs 2020 16:47
Şakın Damat nerede çekildi? Şaşkın Damat filmi kaç yılında çekildi, oyuncu kadrosu
Yeşilçam'ın unutulmayan filmlerinden biri olan Şaşkın Damat, Zeki Ökten'in yönetmenliğinde 1975 yılında çekildi. Şaşkın Damat filminde Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal yer alıyor. Konusu ve oyuncuları dikkat çeken film, Apti ile zorla evlendirilen şımarık bir kızın, tatilde başka birine aşık olunca Apti'yi uzaklaştırmak için yaptıklarını anlatıyor.

ŞAŞKIN DAMAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
1975 yılında vizyona giren Şaşkın Damat'ın çekimlerinin bir kısmı Uludağ'da gerçekleştirildi.

ŞAŞKIN DAMAT FİLMİNİN OYUNCULARI

Zeki Ökten'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Meral Zeren, Ali Şen, Adile Naşit, Bülent Kayabaş gibi isimler yer alıyor.

ŞAŞKIN DAMAT KONUSU

Şaşkın Damat filminin konusu: Apti adlı saf bir bahçıvan zengin bir adamın evinde çalışmaktadır. Ev sahibinin yeğeni Serpil ise amcasının parası için onu ziyaret etmekte ve kendini namuslu bir ev kızı olarak göstermektedir. Aslında annesi ve onun ailesiyle birlikte uçarı bir hayat sürmektedirler. Tek istedikleri amcalarının parasını yemektir. Fakat birgün gerçekleri farkeden amca bey Serpil'in bahçivan Apti'yle evlenmesini aksi takdirde onu ve aileyi bütün mirasından yoksun bırakacağını söyler. Bu durumda başka çaresi kalmayan Serpil ona uzaktan uzağa hayranlık duyan Apti'yle evlenmek zorunda kalır… Tatil için gittikleri Uludağ'da zengin bir işadamı olarak kendini tanıtan bir gence aşık olan Serpil, Apti'yi uzaklaştırmak için her şeyi yapmaktadır.



Kaynak: Sporx.com

Diğer Haberler

Bayram namazı farz mı? Evde yalnız kılınır mı? Gündem

Bayram namazı farz mı? Evde yalnız kılınır mı?
Bayram namazı yalnız kılınır mı (Diyanet) Gündem

Bayram namazı yalnız kılınır mı (Diyanet)
Ramazan Bayram Namazı evde nasıl kılınır? Maddeler halinde anlatım Gündem

Ramazan Bayram Namazı evde nasıl kılınır? Maddeler halinde anlatım
Bayram hangi gün, bayramda 9 gün tatil olacak mı? (23 Mayıs Cumartesi) Gündem

Bayram hangi gün, bayramda 9 gün tatil olacak mı? (23 Mayıs Cumartesi)
2020 Zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar ne kadar kaç para) oldu? (23 Mayıs Cumartesi) Gündem

2020 Zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar ne kadar kaç para) oldu? (23 Mayıs Cumartesi)
2020 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara zammı ve yeni fiyat listesi (23 Mayıs Cumartesi) Gündem

2020 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara zammı ve yeni fiyat listesi (23 Mayıs Cumartesi)
Sigaraya zam, Mayıs 2020 sigara fiyatları, Yeni sigara fiyatları (23 Mayıs Cumartesi) Gündem

Sigaraya zam, Mayıs 2020 sigara fiyatları, Yeni sigara fiyatları (23 Mayıs Cumartesi)
Zamlı sigara fiyatları, yeni sigara fiyatları (23 Mayıs Cumartesi) Gündem

Zamlı sigara fiyatları, yeni sigara fiyatları (23 Mayıs Cumartesi)
Zamlı sigara fiyatları listesi, Sigaraya ne kadar zam geldi? (23 Mayıs Cumartesi) Gündem

Zamlı sigara fiyatları listesi, Sigaraya ne kadar zam geldi? (23 Mayıs Cumartesi)
Daha fazla göster
1

'Cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi' hakkında genelge
2

Sezonun kaderini, mahkeme belirledi!
3

Kante'den antrenmanlara boykot!
4

Çağlar Söyüncü'ye sosyal mesafe duvarı!
5

Ramazan Bayramı 'Kovid-19' nedeniyle buruk geçecek
6

Baklavacılar bu sene 'tatlı telaş'tan uzak günler geçiriyor
7

Nijerya'da bayram namazı evde kılınacak
8

Ramazanın son cuma namazı Kocatepe Camisi'nde kılındı
9

Brezilya'da Kovid-19'dan ölen 60 yaş altı kişilerin oranı yüzde 31'e çıktı
10

400 yolculu kruvaziyer Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
yukarı ok