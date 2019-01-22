Sakho: 'Büyük bir maçı geride bıraktık'

Beraberlik golünün pasını veren, uzun bir sakatlığın ardından sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.Doktorların iyi iş çıkardığını ve beklediğinden daha kısa sürede sahalara döndüğünü belirten Sakho, "Her ne kadar beraberlikle bitse de büyük bir maçı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Hafta içinde hocamızın bize söylediğini dinleyeceğiz. Kayserispor maçına iyi hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.Kaleci Muhammed Şengezer ise taraftarların da maça çok iyi hazırlandığını aktararak, "Biz futbolcular da bunu bilerek sahaya çıktık. İlk yarı 1-0 geriye düştük ve kötü bir futbol oynadık. İkinci yarı gerçek Bursaspor'u gösterdik, golü bulduk. Aslında 2-3 gol daha atabilirdik. Kaçan çok pozisyon var. İlerleyen maçlarda benzer fırsatları değerlendirebilirsek, farklı bir noktada olabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.