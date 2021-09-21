Sakatlıkların çokluğu Sergen Yalçın'ı zorluyor

Beşiktaş, dün yaptığı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sergen Yalçın yönetimindeki idman taktik ağırlıklı geçti.
Beşiktaş'ta 6 futbolcu sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Bu futbolcuların Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Umut Meraş olduğu bildirildi.
Sakatların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Sergen Yalçın'ın stoperde Welinton&Montero ikilisine görev vermesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta 6 futbolcu sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Bu futbolcuların Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Umut Meraş olduğu bildirildi.
Sakatların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Sergen Yalçın'ın stoperde Welinton&Montero ikilisine görev vermesi bekleniyor.