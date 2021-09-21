Sakatlıkların çokluğu Sergen Yalçın'ı zorluyor

Beşiktaş'ta sakatların çokluğu Sergen Yalçın'ı kadro kurmakta zorluyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Sakatlıkların çokluğu Sergen Yalçın'ı zorluyor
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21 Eylül 2021 10:06
Beşiktaş, dün yaptığı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sergen Yalçın yönetimindeki idman taktik ağırlıklı geçti.

Beşiktaş'ta 6 futbolcu sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Bu futbolcuların Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Umut Meraş olduğu bildirildi.

Sakatların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Sergen Yalçın'ın stoperde Welinton&Montero ikilisine görev vermesi bekleniyor. 

 

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