Luan Peres ve Serdar Aziz'in ardından Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'nun da sakatlanması sonrası Fenerbahçe'de stoper krizi yaşanıyor. Samet Akaydin'in UEFA listesinde yer almaması sebebiyle bu akşam oynanacak Ludogorets maçı öncesi söz konusu sorun had safhaya çıkarken, İsmail Kartal çözüm yolları arıyor.
İSMAİL KARTAL'DAN YENİ SAVUNMA ANLAYIŞI
Becao ve Djiku'nun yer aldığı stoper tandeminde savunma çizgisini orta sahaya kadar yaklaştıran İsmail Kartal'ın yaşanan sakatlıklar sonrası bu anlayışından vazgeçeceği belirtildi.
DEFANS ÇİZGİSİ GERİDE KURULACAK
İsmail Kartal, bu akşamki Ludogorets maçında Oosterwolde'nin yanında Miguel Crespo'ya şans verecek ve defans çizgisini daha geride kurarak oyuncuların bireysel hata yapma şansını en aza indirecek.
OFSAYT TAKTİĞİ YAPILMAYACAK
İsmail Kartal'ın Ludogorets maçında ofsayt taktiği yapmayı düşünmediği kaydedilirken, defans hattındaki oyuncuları birbirine daha yakın oynatacağı aktarıldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında bu akşam TSİ 23:00'te Ludogorets'e konuk olacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Michy Batshuayi.
İSMAİL KARTAL'DAN YENİ SAVUNMA ANLAYIŞI
Becao ve Djiku'nun yer aldığı stoper tandeminde savunma çizgisini orta sahaya kadar yaklaştıran İsmail Kartal'ın yaşanan sakatlıklar sonrası bu anlayışından vazgeçeceği belirtildi.
DEFANS ÇİZGİSİ GERİDE KURULACAK
İsmail Kartal, bu akşamki Ludogorets maçında Oosterwolde'nin yanında Miguel Crespo'ya şans verecek ve defans çizgisini daha geride kurarak oyuncuların bireysel hata yapma şansını en aza indirecek.
OFSAYT TAKTİĞİ YAPILMAYACAK
İsmail Kartal'ın Ludogorets maçında ofsayt taktiği yapmayı düşünmediği kaydedilirken, defans hattındaki oyuncuları birbirine daha yakın oynatacağı aktarıldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında bu akşam TSİ 23:00'te Ludogorets'e konuk olacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Michy Batshuayi.