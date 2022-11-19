Sakatlıklar Fenerbahçe'nin belini büktü

Sezon başından, Dünya Kupası arasına gelen süreçte 116 günde 25 resmi müsabakaya çıkan Fenerbahçe'yi yorgunluk ve sakatlıklar yıprattı. Buna karşın lig ve Avrupa'da liderliği alan sarı-lacivertlilerde ortalama 4.5 günde bir resmi maç oynanması futbolcuları hem mental hem de fiziksel anlamda zorladı.



Bu durumun son örneği A Milli Takım'ın İskoçya ile oynandığı maçta henüz ilk yarıda 34. dakikada sakatlanarak çıkan Ferdi Kadıoğlu ile yaşandı. Fenerbahçe'de 25 maçın 20'sinde oynayan ve bin 723 dakika süre alan Ferdi, milli takımın da vazgeçilmezlerinden. Hiç ara vermeyen yıldız futbolcu fiziksel olarak yoruldu.



Öte yandan sarı-lacivertlilerde sezon başından beri benzer şekilde şu isimler sakatlandı: Mert Hakan, İrfan Can, Lincoln, Pedro, King, Luan Peres, Zajc, Gustavo, İsmail, Arao, Emre Mor, Serdar Aziz, Osayi, Alioski, Rossi, Crespo.



Özellikle sezon başında transfer edilen Arao ve Gustavo, Brezilya Serie A devam ederken geldikleri için hiç dinlenme fırsatı bulamadı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ