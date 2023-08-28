Sakatlık yaşayan Taylan'ın büyük üzüntüsü

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Mondihome Kayserispor'la karşılaşan Samsunspor'da Taylan Antalyalı'nın sakatlığı üzüntü yarattı.
Karşılaşmanın 59. dakikasında takım arkadaşı Kingsley Schindler ile çarpışan Taylan Antalyalı, acı içinde yerde kaldı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Yerden kalkamayan Taylan Antalyalı'nın ayağında kırık şüphesi bulunduğu belirtiliyor. Orta saha oyuncusu sedyeyle oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.
Karşılaşmanın 59. dakikasında takım arkadaşı Kingsley Schindler ile çarpışan Taylan Antalyalı, acı içinde yerde kaldı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Yerden kalkamayan Taylan Antalyalı'nın ayağında kırık şüphesi bulunduğu belirtiliyor. Orta saha oyuncusu sedyeyle oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.