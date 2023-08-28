Sakatlık yaşayan Taylan'ın büyük üzüntüsü

Mondihome Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Samsunspor futbolcusu Taylan Antalyalı sahadan sedyeyle çıkarıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sakatlık yaşayan Taylan'ın büyük üzüntüsü
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28 Ağustos 2023 00:09
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Mondihome Kayserispor'la karşılaşan Samsunspor'da Taylan Antalyalı'nın sakatlığı üzüntü yarattı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında takım arkadaşı Kingsley Schindler ile çarpışan Taylan Antalyalı, acı içinde yerde kaldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yerden kalkamayan Taylan Antalyalı'nın ayağında kırık şüphesi bulunduğu belirtiliyor. Orta saha oyuncusu sedyeyle oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. 

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