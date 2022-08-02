Sakatlık sezonu açıldı!

Cuma günü başlayacak Süper Lig öncesinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 12 futbolcusu sakatlandı. Bu durumdan en dertli ekip, ülkemizi Avrupa'da da temsil eden Kanarya...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Sakatlık sezonu açıldı!
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02 Ağustos 2022 08:52
Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala Dört Büyükler birçok futbolcusunu sakatlıklar yüzünden kaybetti.

Cuma günü 76 günlük hasretin sona ereceği ligimizde Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın toplamda 12 futbolcusu sakatlığa maruz kaldı. Son olarak Fenerbahçe, savunmadaki kilit ismi Attila Szalai'nin sırt ağrısı şokunu yaşadı. G.Saray cephesinde ise yeni transfer Dubois sakatlanınca ilk fire verildi. Fransız oyuncunun Antalya ile oynanacak ilk hafta maçında dinlendirilmesi bekleniyor.

LİG BAŞLAMADAN SAKATLIK YAŞAYANLAR
FUTBOLCU TAKIM  SAKATLIĞI
Mert Hakan Fenerbahçe Adale ağrısı
Serdar Aziz Fenerbahçe Kasık
Altay Bayındır Fenerbahçe Diz travması
Joao Pedro Fenerbahçe Üst adale yırtığı
Joshua King Fenerbahçe Burkulma
Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Kasık gerilmesi
İrfan Can Fenerbahçe Darbeye bağlı zorlanma
Attila Szalai Fenerbahçe Sırt ağrısı
Josef de Souza Beşiktaş Menisküs yırtığı
Kenan Karaman Beşiktaş Ödem ve gerilme
Leo Dubois Galatasaray Arka adale
Hüseyin Türkmen Trabzonspor
Kas yaralanması
 
8 OYUNCU BİRDEN...

Kanarya sezon başlangıcında adale ağrısı yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Serdar Aziz, Altay Bayındır, Joao Pedro, Joshua King, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can'ı yitirdi. Beşiktaş, Josef de Souza'yı ve Kenan Karaman'ı sakatlığa kurban verirken Trabzonspor'da da Hüseyin Türkmen kas yaralanması sorunu yaşadı. En fazla futbolcusunu yitiren takım 8 ile Fenerbahçe olurken, Kartal'da bu rakam 2, Trabzonspor ve Galatasaray'da 1 oldu. 

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