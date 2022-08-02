Sakatlık sezonu açıldı!

LİG BAŞLAMADAN SAKATLIK YAŞAYANLAR FUTBOLCU TAKIM SAKATLIĞI Mert Hakan Fenerbahçe Adale ağrısı Serdar Aziz Fenerbahçe Kasık Altay Bayındır Fenerbahçe Diz travması Joao Pedro Fenerbahçe Üst adale yırtığı Joshua King Fenerbahçe Burkulma Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Kasık gerilmesi İrfan Can Fenerbahçe Darbeye bağlı zorlanma Attila Szalai Fenerbahçe Sırt ağrısı Josef de Souza Beşiktaş Menisküs yırtığı Kenan Karaman Beşiktaş Ödem ve gerilme Leo Dubois Galatasaray Arka adale Hüseyin Türkmen Trabzonspor Kas yaralanması

Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala Dört Büyükler birçok futbolcusunu sakatlıklar yüzünden kaybetti.Cuma günü 76 günlük hasretin sona ereceği ligimizde Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın toplamda 12 futbolcusu sakatlığa maruz kaldı. Son olarak Fenerbahçe, savunmadaki kilit ismi Attila Szalai'nin sırt ağrısı şokunu yaşadı. G.Saray cephesinde ise yeni transfer Dubois sakatlanınca ilk fire verildi. Fransız oyuncunun Antalya ile oynanacak ilk hafta maçında dinlendirilmesi bekleniyor.Kanarya sezon başlangıcında adale ağrısı yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Serdar Aziz, Altay Bayındır, Joao Pedro, Joshua King, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can'ı yitirdi. Beşiktaş, Josef de Souza'yı ve Kenan Karaman'ı sakatlığa kurban verirken Trabzonspor'da da Hüseyin Türkmen kas yaralanması sorunu yaşadı. En fazla futbolcusunu yitiren takım 8 ile Fenerbahçe olurken, Kartal'da bu rakam 2, Trabzonspor ve Galatasaray'da 1 oldu.