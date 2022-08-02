Sakatlık sezonu açıldı!

Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala Dört Büyükler birçok futbolcusunu sakatlıklar yüzünden kaybetti.
Cuma günü 76 günlük hasretin sona ereceği ligimizde Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın toplamda 12 futbolcusu sakatlığa maruz kaldı. Son olarak Fenerbahçe, savunmadaki kilit ismi Attila Szalai'nin sırt ağrısı şokunu yaşadı. G.Saray cephesinde ise yeni transfer Dubois sakatlanınca ilk fire verildi. Fransız oyuncunun Antalya ile oynanacak ilk hafta maçında dinlendirilmesi bekleniyor.
8 OYUNCU BİRDEN...
Kanarya sezon başlangıcında adale ağrısı yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Serdar Aziz, Altay Bayındır, Joao Pedro, Joshua King, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can'ı yitirdi. Beşiktaş, Josef de Souza'yı ve Kenan Karaman'ı sakatlığa kurban verirken Trabzonspor'da da Hüseyin Türkmen kas yaralanması sorunu yaşadı. En fazla futbolcusunu yitiren takım 8 ile Fenerbahçe olurken, Kartal'da bu rakam 2, Trabzonspor ve Galatasaray'da 1 oldu.
Cuma günü 76 günlük hasretin sona ereceği ligimizde Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın toplamda 12 futbolcusu sakatlığa maruz kaldı. Son olarak Fenerbahçe, savunmadaki kilit ismi Attila Szalai'nin sırt ağrısı şokunu yaşadı. G.Saray cephesinde ise yeni transfer Dubois sakatlanınca ilk fire verildi. Fransız oyuncunun Antalya ile oynanacak ilk hafta maçında dinlendirilmesi bekleniyor.
|FUTBOLCU
|TAKIM
|SAKATLIĞI
|Mert Hakan
|Fenerbahçe
|Adale ağrısı
|Serdar Aziz
|Fenerbahçe
|Kasık
|Altay Bayındır
|Fenerbahçe
|Diz travması
|Joao Pedro
|Fenerbahçe
|Üst adale yırtığı
|Joshua King
|Fenerbahçe
|Burkulma
|Ferdi Kadıoğlu
|Fenerbahçe
|Kasık gerilmesi
|İrfan Can
|Fenerbahçe
|Darbeye bağlı zorlanma
|Attila Szalai
|Fenerbahçe
|Sırt ağrısı
|Josef de Souza
|Beşiktaş
|Menisküs yırtığı
|Kenan Karaman
|Beşiktaş
|Ödem ve gerilme
|Leo Dubois
|Galatasaray
|Arka adale
|Hüseyin Türkmen
|Trabzonspor
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Kas yaralanması
Kanarya sezon başlangıcında adale ağrısı yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Serdar Aziz, Altay Bayındır, Joao Pedro, Joshua King, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can'ı yitirdi. Beşiktaş, Josef de Souza'yı ve Kenan Karaman'ı sakatlığa kurban verirken Trabzonspor'da da Hüseyin Türkmen kas yaralanması sorunu yaşadı. En fazla futbolcusunu yitiren takım 8 ile Fenerbahçe olurken, Kartal'da bu rakam 2, Trabzonspor ve Galatasaray'da 1 oldu.