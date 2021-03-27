Sakatlığını atlatan Pelkas idmanlara başladı

Pelkas Yunanistan Milli Takım kampında bireysel idmanlara başladı. İspanya maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan yıldız isim, Gürcistan maçında yüksek ihtimalle sahada olacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sakatlığını atlatan Pelkas idmanlara başladı
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27 Mart 2021 01:38
Yunanistan'ın İspanya ile oynayacağı maç öncesinde kalçasından sakatlanan Dimitrios Pelkas bireysel çalışmalara başladı.

Pelkas, takımdan ayrı düz koşulara başladığını sosyal medya hesabından duyurarak Gürcistan ile oynayacakları maç öncesinde form tutmaya çalıştığını gösterdi. Yunan basını ise, Gürcistan maçına hazırlanan Pelkas'ın yüksek ihtimalle sahada olabileceğini sayfalarına taşıdı.

Yunanistan'ın ayrıca Honduras ile dostluk maçında karşı karşıya geleceği ve bu maçta Pelkas'ın sonradan oyuna girebileceği aktarıldı.



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