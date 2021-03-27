Sakatlığını atlatan Pelkas idmanlara başladı

Yunanistan'ın İspanya ile oynayacağı maç öncesinde kalçasından sakatlanan Dimitrios Pelkas bireysel çalışmalara başladı.



Pelkas, takımdan ayrı düz koşulara başladığını sosyal medya hesabından duyurarak Gürcistan ile oynayacakları maç öncesinde form tutmaya çalıştığını gösterdi. Yunan basını ise, Gürcistan maçına hazırlanan Pelkas'ın yüksek ihtimalle sahada olabileceğini sayfalarına taşıdı.



Yunanistan'ın ayrıca Honduras ile dostluk maçında karşı karşıya geleceği ve bu maçta Pelkas'ın sonradan oyuna girebileceği aktarıldı.



