Sakatlığını atlatan Marc Marquez MotoGP'ye dönüyor

Marc Marquez, 2020 sezonunun tamamı ve bu yılın ilk iki yarışını kaçırmasına neden olan sakatlığı atlattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakatlığını atlatan Marc Marquez MotoGP'ye dönüyor
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10 Nisan 2021 13:58
MotoGP takımlarından Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez, 2020 sezonunun tamamı ve bu yılın ilk iki yarışını kaçırmasına neden olan sakatlığı atlattı.

Repsol Honda takımından yapılan açıklamaya göre, sakatlığı yüzünden 9 aydır pistlerden uzak kalan 28 yaşındaki sürücü, 18 Nisan Pazar günü koşulacak sezonun 3. yarışı Portekiz Grand Prix'sine katılacak.

Geçen sezonun ilk ayağında yaptığı kaza sonucu sağ kolu kırılan Marquez, sonraki yarışlarda da yer alamamış, 2020'nin aralık ayında üçüncü kez ameliyat edilmişti.

Tarihin en iyi motosiklet sürücüleri arasında gösterilen Marquez, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da MotoGP'de şampiyonluğa ulaşmıştı.



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