Sakatlanan Pelkas'ın son durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin Yunanistan Milli Takımı kampında sakatlanan yıldızı Dimitrios Pelkas'ın durumu belli oldu.



27 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ının temiz çıktığı ve pazartesi gününden itibaren milli takımda çalışmalara başlayacağı aktarıldı.



Pelkas'ın Yunanistan'ın Honduran ile oynayacağı hazırlık maçında görev verilmesi durumunda oynayabileceği de belirtildi.



Pelkas, İspanya maçı hazırlıkları sırasında sakatlanmış ve kamp kadrosunda yer alamamıştı.



