Trendyol 1. Lig'de 4. hafta maçında Çorum FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Deplasmanda 11. dakikada Mustafa Pektemek'in kırmızı kart görmesiyle maça adeta eksik başlayan Sakaryaspor, 16. dakikada Emre Demir'in golüyle öne geçti.



Çorum FK'da Thomas Verheijdt, 37. dakikada penaltıdan yararlanamadı. 90+1. dakikada Loick Landre'nin golüyle mücadele 1-1 bitti.



Ev sahibi Çorum FK maçta 38 şut çekerken, Sakaryaspor'un tek şutu gol oldu.



Bu beraberliğin ardından Sakaryaspor puanını 4, Çorum FK ise 3 yaptı.



Trendyol 1. Lig'de milli aranın ardından Sakaryaspor, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.



Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Sezgin Çınar, Ömer Lütfi Aydın

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 85 Tunahan Ergül), Verheydt, Mehdi (Dk. 46. Ahmethan Köse), Kerem Kalafat (90+2 Suat Kaya), Geraldo, Erkan Kaş (Dk. 85 Atila Turan), Eren Karadağ (Dk. 69 Avounou)

Sakaryaspor: Szumski, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Alper Uludağ (Dk. 60 Muhammed Hikmet Ertürk), Murat Cem Akpınar, Dos Santos (Dk. 71 Ali Uğurhan Uğurlu), Mustafa Pektemek, Emre Demir (Dk. 65 Zagre), Cebrail Karayel (Dk. 71 Engin Can Aksoy), Rodriguez, Salih Dursun

Goller: Dk. 16 Emre Demir (Sakaryaspor), Dk. 90+1 Landre (Ahlatcı Çorum FK)

Kırmızı Kart: Dk. 11 Mustafa Pektemek (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Cebrail Karayel, Dk. 78 Murat Cem Akpınar, Dk. 90+3 Engin Can Aksoy (Sakaryaspor), Dk. 85 Toure (Ahlatcı Çorum FK)





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