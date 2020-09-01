Sakaryaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'un 2 futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sakaryaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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01 Eylül 2020 16:56
Yeni sezon hazırlıklarını Kocaeli'de sürdüren TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'un 2 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. 

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kartepe ilçesindeki tesislerde kamp yapan ekibe dün uygulanan testlerden 2'sinin pozitif çıktığı ve futbolcuların tedavilerine hemen başlanıldığı belirtildi. 

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, AA muhabirine, testleri pozitif çıkan 2 futbolcunun evlerinde karantina sürecine başladıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. 

Ekşi, sonuçları negatif çıkan diğer tüm sporcuların sezon hazırlıklarına devam ettiğini kaydetti. 

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