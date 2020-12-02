Sakaryaspor'da 10 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'da 10 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı, toplam 21 oyuncunun karantinaya alındığı bildirildi.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Elazığspor maçı öncesi takıma Kovid-19 testi yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, 10 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, "11 futbolcumuz ise temaslı görüldüğü için izolasyon süreci başlamıştır. Toplamda 21 futbolcumuz karantinaya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Elazığspor maçı öncesi takıma Kovid-19 testi yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, 10 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, "11 futbolcumuz ise temaslı görüldüğü için izolasyon süreci başlamıştır. Toplamda 21 futbolcumuz karantinaya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.