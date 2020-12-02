Sakaryaspor'da 10 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sakaryaspor'da 10 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Sakaryaspor'da 10 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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02 Aralık 2020 13:15
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'da 10 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı, toplam 21 oyuncunun karantinaya alındığı bildirildi. 

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Elazığspor maçı öncesi takıma Kovid-19 testi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 10 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, "11 futbolcumuz ise temaslı görüldüğü için izolasyon süreci başlamıştır. Toplamda 21 futbolcumuz karantinaya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı. 



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