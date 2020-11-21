Sakaryaspor'da 1 futbolcunun testi pozitif

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'un 1 futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Sakaryaspor'da 1 futbolcunun testi pozitif
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21 Kasım 2020 15:02
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'un 1 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, izin sürecinde yaşadığı şehirde Kovid-19 testine giren bir futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı, izole edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.



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