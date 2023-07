Sakaryaspor, zirve yarışında olmayı hedefliyor!

Sakaryaspor zirve yarışında yer almak istiyor.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Dağı'nda bulunan otelde kamp yapan Sakarya ekibi, çalışmalarına sabah antrenmanıyla devam etti.



Teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen idmana, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Yesil-siyahlı ekip, antrenmanı 5'e 2 top çalma ve pas çalışmasıyla tamamladı.



''BELKİ 1-2 OYUNCU DAHA GELEBİLİR''



Teknik direktör Taşkın, gazetecilere, kamp döneminin yorucu ancak verimli geçtiğini söyledi.



Oyuncu kadrosu ve transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Taşkın, "Antrenman katılımı gayet iyi. Sakat oyuncumuz yok şu anda. Her mevkiye ikişer oyuncu istemiştik. Belki 1-2 oyuncu daha gelebilir. Onun dışında her mevkide birebir oyuncularımız var. Tabii ki takım oluşturmak kolay değil. Bir hazırlık maçı oynadık, beş hazırlık maçımız daha var. Hazırlık maçlarındaki performansa göre oyuncuları şablona oturtturacağız." diye konuştu.



Taşkın, kafalarındaki şablonu ve takım oluşumunu tamamladıktan sonra tamamen maçlara odaklanacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Kafamızda, hayalimizde bir şey var ama bunları uygulayacak olanlar arkadaşlarımız. Yeni gelenlerle geçen seneden kalan çok kıymetli oyuncularımız var. Bunları doğru harmanlamak zorundayız. İnşallah bu hazırlık dönemindeki maçlar da bize bunu sağlayacak. Zirve mücadelesini herkes kadar biz de vereceğiz. Geçen seneden iyi bir iskelet kadromuz kaldı. Onlara eş değer iyi oyuncular geldi. Sakaryaspor zaten her zaman hedefe oynayan bir takımdır. Biz de bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz."



Taşkın, 2023-2024 sezonu fikstürüne de değinerek, "Lige Göztepe deplasmanıyla başlayacağız. O da hedefe oynayan bir takım. Zorla başlayacağız. Ama şunu net olarak biliyorum, ligde kolay diye gözüken maçlar çok zor, zor diye gözüken maçlar bazen çok kolay geçer. Yani sen iyi hazırlanırsan, sen iyi olursan senin için her maç bir seviyede iyi gider. Tabii deplasmanda oynamak kolay olmayacak. Ama biz de iyi bir takımız, dişli bir takımız." ifadelerini kullandı.