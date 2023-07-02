Sakaryaspor, yeni sezon için ilk antrenmanını yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı.Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen yeni sezonun ilk antrenmanına yeni transferlerden Bülent Cevahir, İbrahim Demir, Mikail Okyar ve Muhammed Akarslan da katıldı.Taşkın, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ellerinde geçen seneden kalan çok güzel bir iskelet kadro olduğunu söyledi.Yönetim kuruluyla beraber yürüttükleri istişare süreci sonunda yeni transferleri kadrolarına katmaya devam ettiklerini aktaran Taşkın,şeklinde konuştu.Geçen sezonu göreve geldiği 22. haftadan itibaren değerlendiren Taşkın, sezonu güzel bir şekilde tamamladıklarını kaydetti.Play-off'ta ilk turda elenmelerine rağmen karakterli bir oyun sergilediklerini belirten Taşkın,değerlendirmesinde bulundu.Taşkın, taraftarın gücünü fazlasıyla hissettiklerini ifade ederek takımlarını iyi tanıyan bir taraftara sahip olduklarını dile getirdi.Çok güçlü bir Sakaryaspor oluşturmak istediklerini yineleyen Taşkın, en az 5 transfer yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 12 Temmuz Çarşamba gününe kadar Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirecek.