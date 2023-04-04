Sakaryaspor: 'VAR kayıtları açıklansın!'

HIRSIZ "VAR"!



Sakaryaspor'un emeklerinin ve alın terinin gasp edilmesine artık yeter diyoruz. Türk futbolundaki yeteneksiz hakem sorununu anlayabiliyoruz ancak art niyetli ve kullanışlı aparat olan hakemlere diyeceğimiz tek söz Sakaryaspor ağır taştır altında kalırsınız. pic.twitter.com/iAsCi1tCov



— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) April 4, 2023

Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Altay ile karşılaştığı ve 3-1 mağlup olduğu maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti."Sakaryaspor'un emeklerinin ve alın terinin gasp edilmesine artık yeter diyoruz. Türk futbolundaki yeteneksiz hakem sorununu anlayabiliyoruz ancak art niyetli ve kullanışlı aparat olan hakemlere diyeceğimiz tek söz Sakaryaspor ağır taştır altında kalırsınız.TFF'den ivedilikle dün akşam oynanan Altay-Sakaryaspor müsabakasının VAR kayıtlarını açıklamasını talep ediyoruz."