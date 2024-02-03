Sakaryaspor'un 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

1. Lig'de Teksüt Bandırmaspor'u mağlup eden Sakaryaspor, 3 maç aradan sonra kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Sakaryaspor'un 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi
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03 Şubat 2024 13:58
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21. haftada evinde ağırladığı Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenerek, ikinci devredeki ilk galibiyetini elde etti.

Ligin ilk yarısını 3-1 Kocaelispor galibiyetiyle kapatan Sakarya ekibi, ikinci devreye evinde Göztepe'ye 2-1 yenilerek başladı.

Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilen Sakaryaspor, dış sahada Ümraniyesporla 1-1 berabere kaldı.

Ligin 21. haftasına aynı puanla girdiği Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenen Sakarya temsilcisi, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

İkinci devredeki ilk galibiyetini alarak puanını 36'ya çıkaran ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşen yeşil-siyahlı ekip, 10 Şubat'ta deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

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