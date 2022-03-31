Sakaryaspor Tuncay Şanlı'yı takımın başına getiriyor

Tuncay Şanlı, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un lideri Sakaryaspor'la anlaştı! Yılmaz Vural'la anlaşamayan yeşil siyahlı yönetim, son dakika sürprizi olmazsa Tuncay Şanlı'yı takımın başına getirecek

, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor Tuncay Şanlı'yı takımın başına getiriyor
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31 Mart 2022 00:57
TFF 2. Lig'de şampiyonluğa oynayan Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşıldığı kaydedildi.

Yerel basının aktardığı bilgilere göre Sakaryaspor'da Ercüment Coşkundere'nin görevinden ayrılmasının ardından Sakaryaspor yönetiminin Yılmaz Vural'la görüştüğü, anlaşma sağlanamamasının ardından Tuncay Şanlı'yla söz kesildiği belirtildi. Aktarulan bilgilere göre Tuncay Şanlı'yla yakın zamanda sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Futbola Sakaryaspor altyapısında başlayan ve profesyonel olan Tuncay Şanlı, 2016-2017 sezonunda da Sakaryaspor'u çalıştırmıştı.

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