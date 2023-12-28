Sezonun ilk devresine damga vuran takımlardan biri de hiç şühpesiz Sakaryaspor oldu. Sezona kötü bir giriş yapan siyah-yeşilliler çıktıkları ilk 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilmişti.



Alt sıralarda yer alan Tatangalar ardından ise büyük bir şahlanışa geçtiler. Tuncay Şanlı'nın etrafında birleşeyen Sakaryaspor aldığı başarılı sonuçlarla yukarı tırmanmaya başladı.



Önce kendini play-off potasının içine attı. Son 4 haftada ise Keçiörengücü, Giresunspor, Tuzlaspor ve Kocaelispor'u mağlup ederek 12 puanı hanesine yazdırdı. Averajla 4. sıraya kadar çıktı.



TUNCAY ŞANLI MOTİVE EDİYOR



Sakaryaspor'un en büyük şanslarından biri Tuncay Şanlı. Şehrin evladı olan Tuncay hem taktiksel becerisi hem oyunu okuması hem de güçlü motivasyon konuşmalarıyla takımını hedefe doğru yöneltiyor.



Soyunma odasına hakimiyetini tamamen kuran Tuncay Şanlı sayesinde şehir de her an şampiyonluğa olan inancını artırıyor. Sakaryaspor lider Eyüpspor'un 10 puan gerisinde. Direkt Süper Lig bileti anlamına gelen 2.'lik basamağından ise sadece 1 puan uzakta. 2. devreye iyi girerek sezon sonunda üst ligi hedefliyor.





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